В Мурманске выпекли «хлеб из будущего», датированный 43 января

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-31T11:21:53+03:00

В Кандалакше местные жители обнаружили хлеб с подозрительной датой выработки. Выпекли его в Мурманске на улице Подстаницкого. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жители Кандалакши с тоской вспоминают об одном муниципальном учреждении. Как считают горожане, там производили хорошую продукцию. Речь идет о местном хлебзаводе, только он давно закрылся, и теперь кандалакшане покупают выпечку из Мурманска. Недавно они обнаружили удивительную надпись на буханке привозного хлеба. Покупатели сделали снимок и выложили его в группе «Кандалакша Онлайн».

Забавная опечатка на мурманском хлебе развеселила жителей Кандалакши. Фото: Кирилл Тимофеев

Казалось бы, обычная этикетка со штрих-кодом, но в глаза бросается дата выработки - 43 января. Такое даже на календарях не печатают, ведь все мы знаем, что в месяце только 31 день. Автор поста Кирилл Тимофеев предположил, что хлебоделы живут по новому летоисчислению.

- Это по старорусскому стилю, наверное, - подключилась к обсуждению северянка Вера Петухова.

- Какое 43 января? Надо еще до 34 дожить, - заметил пользователь под ником Дмитрий Свищ.

Стоит отметить, что жители Заполярья не впервые упоминают продукцию данной хлебопекарни в соцсети. Совсем недавно появилась информация о металлическом изделии в одной из буханок предприятия.

Впоследствии тот снимок с куском железа признали поддельным, как сотрудники предприятия, так и вдумчивые интернет пользователи, но осадочек остался. Два года северяне жаловались на другой инородный предмет в продукции пекарни - крысиную лапку. Однако официальных жалоб не поступало, ни в само предприятие, ни в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU