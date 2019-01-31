2019-01-31T11:36:26+03:00
Наука

В Апатитах расскажут, где обитают фантастические твари

Руководитель Кольского центра охраны дикой природы прочитает лекцию об удивительных обитателях Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
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На лекции расскажут об удивительных животных Мурманской области.На лекции расскажут об удивительных животных Мурманской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мурманский моряк Роман Федорцов прославился своими снимками фантастических тварей - необычных на вид рыб и других морских обителей, которые попадают в трал. Большая часть этих существ выловлена в южных морях. Но неужели в наших краях нет удивительных представителей фауны?

Заместитель директора Дирекции региональных ООПТ Мурманской области, руководитель Кольского центра охраны дикой природы Виктор Петров докажет, что есть!

Уже на следующей неделе, 2 февраля в 16.00, он проведет встречу "Фантастические твари и где они обитают в Мурманской области". Она пройдет в рамках лектория под эгидой главы Апатитов в местном дворце культуры.

- Обычно невероятных тварей помещают в волшебные сказки и фантастические романы. А так ли обыденны звери и птицы, живущие совсем недалеко от нас? Как они приспособились к жизни на Севере? Что в них интересного? Чем они помогают нам, и можем ли мы помочь им? Кто из них самый фантастический? - говорится в анонсе лекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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