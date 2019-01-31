В школе Мурманска, где морозили детей в классах, перешли на дистанционное обучение

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-31T10:41:17+03:00

Из-за большого числа заболевших в Мурманской области 2 класса и 2 группы закрыты на карантин. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

А в области закрывают классы и группы детских садов на карантин

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С 28 января у учеников школы №21 "День семьи" (так это называют в самом общеобразовательном учреждении) - все уроки в классах были отменены. Причиной тому стал холод в стенах альма-матер. По словам родителей, температура опускалась до 10 градусов, и детям приходилось ходить в верхней одежде.

Но вынужденные каникулы детям решили не устраивать. С 30 января по 2 февраля школьники 1-9 классов перешли на дистанционное обучение.

- Классные руководители ежедневно с 10:00 до 11:00 информируют родителей или законных представителей, или учащихся о заданиях по предметам в соответствии с расписанием, - сообщает руководство школы.

Такая ситуация сложилась не только в Мурманске. Роспотребнадзор региона регистрирует рост числа заболевших ОРВИ и гриппов, хотя эпидемии пока что нет.

- Заболевания обусловлены вирусами не гриппозной этиологии, доля которых в структуре положительных находок продолжает снижаться, микоплазмой пневмонии, а также вирусами гриппа A(H3N2) (свинной), A(H1N1)pdm09. В структуре выделенных на прошедшей неделе вирусов следует отметить преобладание удельного веса вируса гриппа A(H3N2), - уточнили в ведомстве.

В Терском и Кандалакшском районах на карантин закрыли две группы в садиках и два класса.

ИСТОЧНИК KP.RU