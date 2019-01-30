2019-01-30T23:27:15+03:00
Происшествия

В центре Мурманска горит 2-этажный деревянный дом

Расселенное здание на Карла Либкнехта полыхает уже больше двух часов [видео]
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Тушение здания продолжается до сих пор.Тушение здания продолжается до сих пор.Фото: Екатерина КОНОТОП
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«К 100-летию Мурманска без деревяшек» - это слоган вот-вот да вспоминает, наверное, каждый житель заполярной столицы. Особенно, когда видит очередной деревянный дом, объятый огнем. Последний раз в пламени в Мурманске оказалась деревяшка на Фестивальной, а сегодня, 30 января, вечером пожар произошел практически в самом центре города.

Около 21.00 огонь захватил 2-этажный деревянный дом № 32 на улице Карла Либкнехта. В расселенном строении, по некоторым данным, продолжали жить люди. По сообщениям очевидцев из соцсетей, пожарным даже удалось спасти одного жильца, еще одна семья покинула здание самостоятельно.

На данный момент тушение деревяшки продолжается. Крыша у дома уже обвалилась, вероятнее всего, строение выгорит полностью. Официального комментария МЧС по данному присшествию пока не поступало.

Пожар на улице Карла Либкнехта в Мурманске. 30.01.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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