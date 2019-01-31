Штурман Ту-22М3 Максим Рылков: «Я выжил поистине чудом!»

СЕГОДНЯ 08:25 2019-01-31T11:26:49+03:00

Глядя на обломки бомбордировщика, трудно поверить, что кому-то из экипажа удалось выжить. Фото: Макс Угольников

Вдовам летчиков, погибших в авиакатастрофе под Оленегорском, россияне перевели сотни тысяч рублей

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Десять дней прошло с момента крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе Оленья. 22 января навсегда разделило жизнь семей экипажа на «до» и «после».

Напомним, в авиакатастрофе погибли командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин и штурман-оператор капитан Виктор Грейф. По предварительной версии, причиной трагедии стали метеоусловия. По другой - в руководство полетом вмешался командир 40-го полка и отдал приказ садиться не на запасном аэродроме, а дома.

Специальная комиссия ведет расследование. А тем временем, стало известно, что на поправку идет выжившей в крушении Ту-22М3 штурман-оператор подполковник Максим Рылков.

- Жизни подполковника ничего не угрожает. Лежит он (в госпитале, - Ред.) в отделении для не самых серьезных травм. У него сломано несколько ребер, компрессионный перелом позвоночника и синяки по всему телу. Прогноз врачей благоприятный. Сам он считает, что выжил поистине чудом, - сообщает паблик в соцсетях.

По информации этого же источника, неравнодушные люди перевели вдовам погибших летчиков сотни тысяч рублей - реквизиты их банковских карт давал Telegram-канал в первые дни после трагедии. В основном это были небольшие переводы - по одной-две тысячи от одного адресата - но таких было много. И, в первую очередь, дело даже не в деньгах, а в народной поддержке в момент обрушившейся на людей беды.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/688416" frameborder="0"></iframe> Кадры с крушения Ту-22М3 под Оленегорском.Появилось видео крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 под Оленегорском. Самолет буквально вывалился из снежного заряда на взлетно-посадочную полосу, отскочил от полосы и сломался пополам. В авиакатастрофе погибли три члена экипажа, четвертому - штурману-инструктору удалось выжить. Видео: социальные сети.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU