Мурманский «мичурин» вырастил у себя в квартире 20 кустов конопли

СЕГОДНЯ 18:34 2019-01-30T18:34:35+03:00

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За прикладную ботанику - пятерка с плюсом, а вот за уголовное право - единица. Такие отметки получил бы житель областного центра, если бы его судили профессора. Впрочем, оценивать работу северянина будут следователи и прокуроры. Еще бы - житель Мурманска попался на уголовном деянии.

Молодой мужчина культивировал у себя дома растительные наркотики. Заполярный «мичурин» добился впечатляющих успехов на ботаническом поприще. Садовод-любитель умудрился вырастить аж 20 кустов марихуаны. И все это - в обычной квартире! Ударный труд на сельскохозяйственной ниве не прошел незамеченным. В один прекрасный день к ретивому селекционеру наведалась полиция...

- В ходе проверки поступившей информации выяснилось, что 30-летний житель Первомайского района организовал по месту своего жительства специально оборудованную теплицу - парник. Предназначался он для культивирования наркосодержащих растений с целью изготовления каннабиса, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Жителю заполярной столицы стоит запастись хорошим адвокатом. Мужчина рискует попасть в колонию на срок до 8-ми лет за выращивание запретной флоры. Судить мурманчанина будут по статье 231, часть 2 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU