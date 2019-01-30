2019-01-30T18:16:17+03:00
Происшествия

Хибины не отпускают: на выезде из Апатитов столкнулись Nissan и фура

Одной из пассажирок минивэна понадобилась госпитализация
Виктор КОСТРОВВарвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
В столкновении с грузовиком минивэну изрядно досталось. Фото: hibinform.ruВ столкновении с грузовиком минивэну изрядно досталось. Фото: hibinform.ru
Изменить размер текста:

Кто бы мог подумать, что Хибинам так понравится туристы из Петрозаводска, приехавшие в Кировск покататься на горных лыжах. Визит в Заполярье складывался прекрасно, пока гости Мурманской области не решились покинуть гостеприимный край.

- Авария произошла 30 января в 11.15 на 1230 километре автодороги «Кола». Водитель Nissan Serena, выезжая с автоподъезда к Апатитам в сторону Мурманска, не предоставил преимущество ехавшему по магистрали грузовику Peterbilt с полуприцепом. Сам водитель минивэна не пострадал, а вот трем его пассажиркам понадобилась помощь медиков. 53-летнюю женщину госпитализировали, двух ее попутчиц, 19 и 54 лет, обслужили на месте, - рассказала «КП» инспектор по пропаганде ГИБДД Мурманской области Инна Башмакова.

Как сообщила «Хибинформбюро» одна из пострадавших, перед выездом на трассу «Кола» водитель пытался затормозить, но машина не послушалась и вылетела прямо перед фурой. Туристы собирались покидать гостеприимные Хибины лишь на следующий день, но потом передумали, а зря…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманский «мичурин» вырастил у себя в квартире 20 кустов конопли
В Мурманске жильцы дома на Декабристов получили новые квартиры после протестов
В Снежногорске пропала 15-летняя Саша Морозова
Мурманчанин получил условный срок за торговлю виагрой на бензоколонке
Готовьте карты, мурманчане! С 11 февраля проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по «безналу»
В Мурманске на Кольском проспекте ВАЗ собрал три машины
«Угрозы взрыва» в Мурманской области: в Коле эвакуировали все здания госучреждений, а в Кандалакше - больницу
ФСБ: хулиганам, "заминировавшим" здания по Мурманской области, грозит до 5 лет лишения свободы
В небе над Кировском видели странный светящийся объект
"Угрозы взрыва" в Мурманске: В "Арктике" бомбу не нашли
Новым режиссером драмтеатра Мурманской области стал выпускник ГИТИСа
«Арктику» в Мурманске эвакуируют из-за угрозы взрыва
Мамы из Мурманской области получат повышенные выплаты
В Мурманске у гипермаркета машина проехала по мальчику
В Апатитах охранник магазин украл шесть шуб через дырку в потолке
В пригороде Кандалакши откроется единственный магазин
В Мурманске спасли новорожденного тюленя от бездомных собак
Самый длинный мост в Мурманской области останется без света и светофора
Жителей Мурманской области пугают педофилами с котятами
Электрообогревщики Мурманской области получат новые квитанции уже в феврале
В Мурманске по ночам экспериментируют со снегом
Школу №27 Мурманска второй раз назовут в честь летчика Бориса Сафонова
Проект будущей набережной в Коле: скамейки-волны и историческая экспозиция под открытым небом