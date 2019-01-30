Хибины не отпускают: на выезде из Апатитов столкнулись Nissan и фура

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-30T18:16:17+03:00

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Кто бы мог подумать, что Хибинам так понравится туристы из Петрозаводска, приехавшие в Кировск покататься на горных лыжах. Визит в Заполярье складывался прекрасно, пока гости Мурманской области не решились покинуть гостеприимный край.

- Авария произошла 30 января в 11.15 на 1230 километре автодороги «Кола». Водитель Nissan Serena, выезжая с автоподъезда к Апатитам в сторону Мурманска, не предоставил преимущество ехавшему по магистрали грузовику Peterbilt с полуприцепом. Сам водитель минивэна не пострадал, а вот трем его пассажиркам понадобилась помощь медиков. 53-летнюю женщину госпитализировали, двух ее попутчиц, 19 и 54 лет, обслужили на месте, - рассказала «КП» инспектор по пропаганде ГИБДД Мурманской области Инна Башмакова.

Как сообщила «Хибинформбюро» одна из пострадавших, перед выездом на трассу «Кола» водитель пытался затормозить, но машина не послушалась и вылетела прямо перед фурой. Туристы собирались покидать гостеприимные Хибины лишь на следующий день, но потом передумали, а зря…

ИСТОЧНИК KP.RU