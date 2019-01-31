2019-01-31T09:27:14+03:00
Общество

Свершилось: в Заполярном освятили Свято-Троицкий храм

Десятилетиями православные службы здесь шли в здании бывшего детского сада
Елена ЧУМАКОВА
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Епископ Митрофан подарил новому храму драгоценную икону. Фото: 3В ОнлайнЕпископ Митрофан подарил новому храму драгоценную икону. Фото: 3В Онлайн
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Долгожданное событие произошло в Заполярном – здесь освятили новое здание Свято-Троицкого храма. До этого многие десятилетия православный приход работал в здании бывшего детского садика: здесь проходили службы, сюда шли северяне на исповедь. Но благодаря поддержке градообразующих предприятий и самих горожан Заполярный обрел настоящую церковь.

Первая служба – Божественная Литургия – прошла здесь еще 23 декабря. А вот провести обряд малого освящения приехал епископ Североморский и Умбский Митрофан, по словам которого, с завершением строительства храма город обрел душу и упрочил свое будущее. Сами прихожане, поздравляя друг друга с этим значимым событием, неустанно говорили «Свершилось!»

- Храм строился четыре года. Его особенность в нестандартном для церковного здания решении: на небо натянуто современное полотно, на которое с помощью качественной фотопечати нанесен образ Святой Троицы, - рассказывает протоиерей Североморской и Умбской епархии Александр Казочук. - Благодаря новым технологиям при движении бревенчатого храма удается сохранить целостность изображения.

Епископ Митрофан подарил новому храму икону Покров Пречистой Божьей Матери, именуемой Скоропослушница, от Схиархимандрита Илии с его подписью. На освящении храма также присутствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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