Свершилось: в Заполярном освятили Свято-Троицкий храм

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-31T09:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгожданное событие произошло в Заполярном – здесь освятили новое здание Свято-Троицкого храма. До этого многие десятилетия православный приход работал в здании бывшего детского садика: здесь проходили службы, сюда шли северяне на исповедь. Но благодаря поддержке градообразующих предприятий и самих горожан Заполярный обрел настоящую церковь.

Первая служба – Божественная Литургия – прошла здесь еще 23 декабря. А вот провести обряд малого освящения приехал епископ Североморский и Умбский Митрофан, по словам которого, с завершением строительства храма город обрел душу и упрочил свое будущее. Сами прихожане, поздравляя друг друга с этим значимым событием, неустанно говорили «Свершилось!»

- Храм строился четыре года. Его особенность в нестандартном для церковного здания решении: на небо натянуто современное полотно, на которое с помощью качественной фотопечати нанесен образ Святой Троицы, - рассказывает протоиерей Североморской и Умбской епархии Александр Казочук. - Благодаря новым технологиям при движении бревенчатого храма удается сохранить целостность изображения.

Епископ Митрофан подарил новому храму икону Покров Пречистой Божьей Матери, именуемой Скоропослушница, от Схиархимандрита Илии с его подписью. На освящении храма также присутствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

ИСТОЧНИК KP.RU