В Снежногорске пропала 15-летняя Саша Морозова

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-30T17:30:25+03:00

Девочка ушла на занятия в школу и с тех пор ее никто не видел

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Уже два дня родители 15-летней Александры Морозовой из Снежногорска не находят себе места. Девочка в 8.30 утра понедельника, 28 января, пошла из дома на уроки в школу № 269 и после пропала.

С собой у ученицы 9 "В" не было ни телефона, ни паспорта (или других документов), ни денег. Мама несовершеннолетней девочки уже обратилась с заявлением в полицию.

Приметы Саши: на вид 15 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, прямые.

В день исчезновения была одета в куртку-парку черного цвета с мехом на капюшоне, синие джинсы, такую же блузку, полусапоги черного цвета, с собой - школьный рюкзак голубого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ОМВД России ЗАТО Александровск по телефонам: 8(815-30) 6-04-02, 6-28-46 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU