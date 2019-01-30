2019-01-30T17:53:12+03:00
Общество

В Мурманске жильцы дома на Декабристов получили новые квартиры после протестов

А те, кто отказался переехать, продолжают ютится в старой «деревяшке» без воды и отопления
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске жильцы аварийного дома на Декабристов сумели-таки получить новые квартиры. Но пришлось понервничать. Причем, как самим жильцам, так и сотрудникам администрации Мурманска.В Мурманске жильцы аварийного дома на Декабристов сумели-таки получить новые квартиры. Но пришлось понервничать. Причем, как самим жильцам, так и сотрудникам администрации Мурманска.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Восстание, которое увенчалось успехом... Так уместно назвать эту удивительную историю. В Мурманске жильцы деревянного дома на улице Декабристов, 30, воспротивились решению муниципальных властей. И в результате им удалось добиться желаемого.

- Нам дали хорошую квартиру в маневренном фонде. В ПВР никто не поехал. Про других жильцов могу сказать, что их осталось 3 человека, которые не хотят переезжать, хотя по суду их уже переселили и дали квартиру. Вроде как им не нравится, что отправляют в Росляково и дали мало квадратных метров, - поведала «КП» бывший жилец дома.

Отставшиеся живут без газа, воды и тепла. Все это в здании отключено.

Напомним, эпопея с 2-этажкой на улице Декабристов началась пару лет назад. Жильцы дряхлого деревянного дома озаботились его состоянием. И буквально засыпали жалобами все ведомства, рассчитывая на бесплатные квартиры после признания его аварийным.

Но когда «деревяшку» действительно начали расселять, весной 2018 года, жильцы вдруг «пошли на попятный» и... отказались уходить. Все потому, что рассчет не оправдался - «декабристам» предлагали комнаты в пункте временного размещения вместо отдельных квартир. Их очередь на маневренный фонд еще не подошла.

Тогда смекалистые мурманчане сменили тактику. Опостылевший старый дом они стали хвалить, называя самым прочным в мире. Отказались покинуть его даже под угрозой отключения газа, тока, воды... Люди подписывали соответствующие расписки. Как видим, в итоге администрация все же выделила квартиры вне очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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