2019-01-30T15:31:13+03:00
Происшествия

В Мурманске на Кольском проспекте ВАЗ собрал три машины

В ДТП с участием четырех авто виновник превысил скорость
Варвара РУСЛАНОВА
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Сразу четыре столкнувшихся автомобиля заблокировали одну из полос проезжей части в сторону юга. Фото: Мурманск ДТП ЧПСразу четыре столкнувшихся автомобиля заблокировали одну из полос проезжей части в сторону юга. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Тише едешь - дальше будешь! Эту мудрую поговорку на собственном примере в который раз подтвердил водитель ВАЗа, устроивший аварию у дома №18 на проспекте Кольском. Благодаря его спешке на работу опоздали еще несколько человек.

- Авария произошла 30 января в 9.20, водитель ВАЗа ехал с севера на юг. На перекрестке он превысил скорость, автомобиль занесло и развернуло. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Renault Logan, Toyota Avensis и Chevrolet Lanos. В результате ДТП помощь медиков понадобилась 52-летней женщине, сидевшей за рулем Logan, - рассказывают подробности аварии в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску.

К слову, виновника аварии недобрым словом поминали не только участники инцидента, но и проезжающие мимо. Движение в сторону юга было затруднено - проехать машины могли только по одной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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