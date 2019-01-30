2019-01-30T18:13:02+03:00
Происшествия

Мурманчанин получил условный срок за торговлю виагрой на бензоколонке

Впрочем, продавец нелегальных препаратов так и не попадет за решетку
Иван ПЕТРОВ
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Нелегальные таблетки "Виагра" чуть не поступили на прилавки Мурманска. К счастью, этого удалось избежать - вся партия уничтожена.Нелегальные таблетки "Виагра" чуть не поступили на прилавки Мурманска. К счастью, этого удалось избежать - вся партия уничтожена.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Средства для укрепления потенции пользуются завидной популярностью среди мужчин, желающих вернуть былую удаль. А если есть спрос, будет и предложение. Предприимчивый молодой мурманчанин решил заработать легких денег. Парень заказал в одной из азиатских стран партию нелегально сделанных таблеток для усиления половой мощи.

Шарлатанские пилюли с надписью «Виагра» обошлись мужчине недешево, поэтому он решил выгодно перепродать их третьим лицам - «заломил» цену в 110 тысяч рублей. Затем 29-летний торговец назначил встречу с перекупщиком в одном из райнов Мурманска.

- Обвиняемый, находясь на территории автозаправочной станции, незаконно сбыл лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», незарегестрированные в нашей стране лекарства. Их общее количество - 1 800 таблеток, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Естественно, северянина тут же «повязали».

Судили мужчину по уголовной статье. За незаконную продажу лекарств ему грозил 5-летний срок в колонии, но в итоге делец отделался условным наказанием. Длительность условного срока составила ровно полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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