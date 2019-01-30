В небе над Кировском видели странный светящийся объект
На одну загадку в Мурманской области стало больше. Примеро в 23.22 28 января водители, ехавшие по дороге на Кировск, заметили в небе странный светящийся объект.
Он несколько раз ярко вспыхнул в темноте, а затем упал за линию горизонта.
- Видел, уже успел подумать, что померещилось, - рассказывает апатитчанин Даниил Курдин.
Официальной версии, что же видели северяне в понедельник, нет. Одни шутят, что это было НЛО, другие уверены, что наблюдали какой-то военный или космический объект. В случае с последним - сгорающий в атмосфере.
Версия с метеором не очень популярна. Ведь самый крупный метеорный поток - квадрантиды - закончился еще 12 января. А следующий - лириды - ждут в апреле.
Напомним, в марте прошлого года загадочный летающий объект видели у Шонгуя. А один из последних метеоров над Кольским полуостровом наблюдали в октябре 2018-го.
Загадочный объект над Кировском.
ИСТОЧНИК KP.RU