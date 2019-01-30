2019-01-30T14:30:55+03:00
Общество

В небе над Кировском видели странный светящийся объект

"НЛО" несколько раз вспыхнуло в небе и упало к горизонту [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Загадочный объект несколько раз ярко мигнул в черном небе и скрылся. Фото: vk.com/pdsh51Загадочный объект несколько раз ярко мигнул в черном небе и скрылся. Фото: vk.com/pdsh51
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На одну загадку в Мурманской области стало больше. Примеро в 23.22 28 января водители, ехавшие по дороге на Кировск, заметили в небе странный светящийся объект.

Он несколько раз ярко вспыхнул в темноте, а затем упал за линию горизонта.

- Видел, уже успел подумать, что померещилось, - рассказывает апатитчанин Даниил Курдин.

Официальной версии, что же видели северяне в понедельник, нет. Одни шутят, что это было НЛО, другие уверены, что наблюдали какой-то военный или космический объект. В случае с последним - сгорающий в атмосфере.

Версия с метеором не очень популярна. Ведь самый крупный метеорный поток - квадрантиды - закончился еще 12 января. А следующий - лириды - ждут в апреле.

Напомним, в марте прошлого года загадочный летающий объект видели у Шонгуя. А один из последних метеоров над Кольским полуостровом наблюдали в октябре 2018-го.

Загадочный объект над Кировском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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