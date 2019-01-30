2019-01-30T13:36:08+03:00
Звезды

Новым режиссером драмтеатра Мурманской области стал выпускник ГИТИСа

Больше года главный храм Мельпомены Заполярья был без руководителя постановок
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Станислав Васильев будет руководить постановками драмы ближайшие три года. Фото: inkaraganda.kzСтанислав Васильев будет руководить постановками драмы ближайшие три года. Фото: inkaraganda.kz
Изменить размер текста:

В 1997 году Мурманский областной драматический театр возглавил Султан Абдиев. До 2017 года он был бессменным руководителем, но потом уехал в Москву, где лечился от серьезного заболевания. В феврале прошлого года сердце талантливого режиссера остановилось.

До нынешнего времени драмтеатр был без руководителя. А постановки делали приглашенные режиссеры. И вот, наконец, его взял под свое крыло Станислав Васильев. С ним заключен контракт на три года.

Сам он долгое время тоже был приглашенным режиссером. Например, в Карелии ставил спектакль "Дорога в Небыван", в театр юного зрителя им. Сеспеля в Чувашии - "Золотого цыпленка", "Ревизора" - в Карагандинский театр им. Станиславского.

В прошлом году была первая работа Станислава Васильева в Мурманске - классическая драма "Месяц в деревне".

Новый режиссер заполярного театра считается одним из самых талантливых слуг Мельпомены в стране. Он окончил филологический факультет ЧГУ им. И. Н. Ульянова по специализации "Режиссура драмы", а в 2001 году - режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС.

- У режиссера – особый взгляд на мир, и особая способность донести драматургический материал до современного зрителя самых различных возрастов. Постоянно работает и над повышением своего режиссерского мастерства. Участвовал в международных фестивалях, - рассказали о Станиславе Васильеве в Союзе театральных деятельной Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Угрозы взрыва» в Мурманской области: в Коле эвакуировали все здания госучреждений, а в Кандалакше - больницу
ФСБ: хулиганам, "заминировавшим" здания по Мурманской области, грозит до 5 лет лишения свободы
В небе над Кировском видели странный светящийся объект
"Угрозы взрыва" в Мурманске: В "Арктике" бомбу не нашли
«Арктику» в Мурманске эвакуируют из-за угрозы взрыва
Мамы из Мурманской области получат повышенные выплаты
В Мурманске у гипермаркета машина проехала по мальчику
В Апатитах охранник магазин украл шесть шуб через дырку в потолке
В пригороде Кандалакши откроется единственный магазин
В Мурманске спасли новорожденного тюленя от бездомных собак
Самый длинный мост в Мурманской области останется без света и светофора
Жителей Мурманской области пугают педофилами с котятами
Электрообогревщики Мурманской области получат новые квитанции уже в феврале
В Мурманске по ночам экспериментируют со снегом
Школу №27 Мурманска второй раз назовут в честь летчика Бориса Сафонова
Проект будущей набережной в Коле: скамейки-волны и историческая экспозиция под открытым небом