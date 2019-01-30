Новым режиссером драмтеатра Мурманской области стал выпускник ГИТИСа
В 1997 году Мурманский областной драматический театр возглавил Султан Абдиев. До 2017 года он был бессменным руководителем, но потом уехал в Москву, где лечился от серьезного заболевания. В феврале прошлого года сердце талантливого режиссера остановилось.
До нынешнего времени драмтеатр был без руководителя. А постановки делали приглашенные режиссеры. И вот, наконец, его взял под свое крыло Станислав Васильев. С ним заключен контракт на три года.
Сам он долгое время тоже был приглашенным режиссером. Например, в Карелии ставил спектакль "Дорога в Небыван", в театр юного зрителя им. Сеспеля в Чувашии - "Золотого цыпленка", "Ревизора" - в Карагандинский театр им. Станиславского.
В прошлом году была первая работа Станислава Васильева в Мурманске - классическая драма "Месяц в деревне".
Новый режиссер заполярного театра считается одним из самых талантливых слуг Мельпомены в стране. Он окончил филологический факультет ЧГУ им. И. Н. Ульянова по специализации "Режиссура драмы", а в 2001 году - режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС.
- У режиссера – особый взгляд на мир, и особая способность донести драматургический материал до современного зрителя самых различных возрастов. Постоянно работает и над повышением своего режиссерского мастерства. Участвовал в международных фестивалях, - рассказали о Станиславе Васильеве в Союзе театральных деятельной Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU