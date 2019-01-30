Мамы из Мурманской области получат повышенные выплаты

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-30T12:58:15+03:00

В Мурманской области, после февральской индексации, больше всего повысится материнский капитал - на 5 тысяч рублей. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Все чаще мы слышим о росте цен. То продукты в магазине подорожают; то в автобусе потребуют вдруг 32 рубля вместо привычных 28-ми. И так - каждый год. К счастью, без прибавлений в нашем кошельке тоже не обходится. В Мурманской области, например, проиндексировали материнские пособия. Конечно, речь идет о сравнительно небольшой прибавке, но ведь в хозяйства каждая копейка пригодится!

- С 1 февраля 2019 года утвержден коэффициент индексации 1, 043 для выплат пособий и компенсаций, предусмотренных частью первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», - сообщает министерство социального развития Мурманской области.

Давайте посчитаем, как повысятся распространенные материнские пособия в новом году. Интересно! Материнский капитал, который сейчас составляет 121 тысячу 612 рублей, увеличится на 5 тысяч.

Ежемесячная выплата многодетным семьям (на сегодня это 16 тысяч 130 рублей) повысится примерно на 700 руб. Пособие для девушек, которые ложатся на сохранение, сейчас составляет 880 руб., и повысится всего лишь на 35 руб. Если Вы хотите рассчитать, насколько подрастет Ваша выплата, сделать это несложно. Следует взять калькулятор, найти собственную выплату в официальном списке и умножить данную сумму на 1, 043.

ИСТОЧНИК KP.RU