2019-01-30T11:38:01+03:00
Происшествия

В Апатитах охранник магазин украл шесть шуб через дырку в потолке

Преступление мужчина совершил прямо на ночном дежурстве
Ника СВЕТЛОВА
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Охранник украл 6 шуб на 410 тысяч рублей. Фото: архив "КП"Охранник украл 6 шуб на 410 тысяч рублей. Фото: архив "КП"
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48-летнего жителя Полярного взяли в Апатитский торговый дом на улице Ленина охранником. Вот только охранять имущество, как оказалось, надо от самого горе-работника.

22 августа прошлого года мужчина заступил на ночное дежурство. Тогда же он решил провернуть хитрый план, который зрел давно. В потолке он заприметил дырку, через которую можно было попасть в один из торговый залов. Это был лакомый кусок, ведь в этом помещении были выставлены на продажу шубы.

Охранник пролез в дыру, прыгнул с потолка. А потом прогулялся по залу и выбрал шесть красивых меховых изделий. Их общая стоимость вышла на 410 тысяч рублей. Вместе с шубами мужчина ушел домой.

Утром хозяин торговой точки обнаружил пропажу и обратился в полицию. Найти преступника не составило труда. А дома у него были обнаружены похищенные вещи, которые злоумышленник не успел продать. Шубы вернули владельцу, а вот охранник пошел под суд.

- Апатитский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в сумме 60 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Обжаловать приговор у северянина не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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