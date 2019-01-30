2019-01-30T10:50:31+03:00
Общество

В пригороде Кандалакши откроется единственный магазин

Ранее жителям поселка Лупче-Савино приходилось ездить за покупками за несколько километров
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Михаил ПавловФото: Михаил Павлов
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Грустно, когда ежедневный шопинг превращается в дальний поход. Особенно если на дворе - минус тридцать, а такие температуры не редкость на юге Мурманской области. Долгое время с подобными условиями мирились жители пригорода Кандалакши, Лупче-Савино.

Здесь не было собственного магазина, а ближайший располагался в паре-тройке километров. Ситуацию удалось переломить благодаря грамотным действиям муниципальной власти. Вскоре магазин откроется и совсем неподалеку от местного жилого фонда.

- Мы долго искали тех, кто готов взять на себя такую ответственность. Согласилась индивидуальный предприниматель Ксения Назарова, а мы сократили размер аренды и зачтем, в счет ее, ремонтные работы, которые будут произведены в помещении, - поясняет мэр Кандалакши Михаил Павлов на своей странице «Вконтакте».

Стоит отметить, что жилфонд в пригороде Лупче-Савино небольшой. Здесь располагается всего две панельные пятиэтажки. Численность населения не превышает пару сотен человек. Тем не менее, о северянах позаботились и теперь у них «под рукой» будет удобный магазин.

Подобная опека совсем не помешает и жителям Мурманска. Некоторые районы города, к примеру, «петушинка», значительно оторваны от ближайшего магазина с продовольствием. Речь идет о нескольких километрах, которые, к тому же, трудно преодолеть пешком из-за особенностей местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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