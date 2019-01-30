2019-01-30T12:27:26+03:00
Происшествия

В Мурманске у гипермаркета машина проехала по мальчику

Ребенок получил травмы, но выжил
Мария ПАШЕНКОВА
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Наезд на ребенка произошел недалеко от гипермаркета.Наезд на ребенка произошел недалеко от гипермаркета.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером 29 января серьезное ДТП произошло в Первомайском округе Мурманска. Недалеко от парковки гипермаркета "Лента" на улице Шевченко машина наехала на ребенка. Со слов очевидцев, мальчик выскочил на проезжую часть на красный сигнал светофора, водитель Opel не успел затормозить и наехал на пешехода. В итоге ребенок оказался под машиной. Свидетели стали пинать автомобиль.

Впрочем, мама пострадавшего школьника рассказала другую версию событий. Она посмотрела видеорегистратор Opel.

- Ребенок ходил за тетрадкой. В школу он тоже по этой дороге ходит. Время было 20.50. Шел на переходе на зеленый свет. Водитель хотел проскочить, разогнался, но не успел. Видно, что уже загорается красный. Водитель сам сказал, думал, что проскочу, - пояснила Галина Давыдова.

К слову, эту версию поддерживает и УГИБДД по Мурманской области. Там также сообщили, что мальчик шел на зеленый.

- С ребенком все будет хорошо. Сотрясения, вроде, не наблюдалось, точно сломана левая нога. Пацан в рубашке родился. И скорая была рядом. Как было, не видел, видел только итог и метров 10 тормозного пути. Помог ребенка в скорую погрузить. - написал подробности аварии в группе "Мурманск ДТП ЧП" Дмитрий Семлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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