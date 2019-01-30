Самый длинный мост в Мурманской области останется без света и светофора

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-30T09:58:43+03:00

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Четырехполосный мост через Кольский залив в длину 1611 метров, за что его называют "Мурманской милей". На нем часто проходят фотосессии, ведь это красивое место, особенно когда его подсвечивают фонари.

Впрочем, 31 января мост погрузится в темноту.

- С 9.00 до 17.00 запланировано выполнение ремонтных работ на сетях электроснабжения мостового перехода через Кольский залив. В период проведения работ на мосту через Кольский залив будет отключено наружное электроосвещение, а также светофор на примыкании к Прибрежной автодороге, - рассказали в "Мурманскавтодоре".

Хотя полярная ночь закончилась, и днем в областном центре достаточно светло, все же для водителей погасшие фонари могут составить проблему. Поэтому их просят быть особенно внимательными на данном участке и следовать, ориентируясь на дорожные знаки.

Напомним, мост через Кольский залив отключали от освещения в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU