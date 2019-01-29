Электрообогревщики Мурманской области получат новые квитанции уже в феврале

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-29T18:33:24+03:00

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Только в начале месяца мы сообщали, что электрообогревщики будут платить на 85% меньше, как у этой истории появилось продолжение. В местной думе сегодня рассказали о планируемых встречах с жителями Кандалакши и Североморска.

– Состоялось совещание, на котором подробно обсуждался механизм реализации постановления, принятого конституционным судом 20 декабря. На нем замгубернатора Евгений Никора подчеркнул, что с регионами новые формулы не обсуждались, и есть вопросы по их применению. В любом случае для исполнительной власти приоритетом были и остаются интересы населения, – рассказали «КП» в пресс-службе Мурманской областной думы.

Напомним, именно в Кандалакше и Североморске находится наибольшее количество квартир с индивидуальным отоплением.

По словам гендиректора АО «Мурманэнергосбыт» Алексея Степанова, новые правила действуют с 1 января. В соответствии с ними северяне, перешедшие в свое время на электрообогрев, получат квитанции к 10 февраля. В некоторых муниципалитетах возможна задержка.

Особое внимание он обратил на вопросы правоприменения. В частности, один из острых - прошлые долги.

ИСТОЧНИК KP.RU