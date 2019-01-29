2019-01-29T18:04:06+03:00
Общество

В Мурманске по ночам экспериментируют со снегом

Накопившиеся осадки вывозят в период времени, когда дороги не перегружены транспортом
Иван ПЕТРОВ
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Власти Мурманска пытаются подобрать оптимальный режим для вывоза снега с центральных улиц. Правда, придомовые территории все равно чистят "по старинке".Власти Мурманска пытаются подобрать оптимальный режим для вывоза снега с центральных улиц. Правда, придомовые территории все равно чистят "по старинке".Фото: Людмила ШЕКА
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Северян большими сугробами не напугаешь. В детстве многие из нас даже копали просторные пещеры в этих «белых сопках». Но в последнее время снегопады как-то особенно досаждают жителям Мурманска.

По крайней мере, горожане все чаще жалуются в соцсетях. А связано это, наверное, с появлением моды на сообщения о коммунальных неурядицах. Это хорошо, ведь для каждой проблемы нужно найти решение, рано или поздно. Вот и власти Мурманска собираются бороться со снежными завалами по-новому.

Вывозить избыточные осадки будут теперь по ночам. Способ пока что экспериментальный, его опробируют на центральных улицах города. Статистика за будние дни, 22, 23 и 24 января, показала, что этот метод неплохо себя зарекомендовал.

- За 3 дня мы вывезли более 12-ти тысяч кубометров снега, на выходных еще около 6-ти тысяч кубометров, - сообщает директор управления дорожного хозяйства Мурманска Станислав Ланин.

В чем преимущества ночной уборки? Водителю спецтехники проще подобраться к огромным снежным сугробам. Их не заслоняет припаркованный транспорт. Кроме того, дороги не так перегружены в указанный период. Правда, речь идет только о центральных улицах Мурманска. Забота об уборке придомовой территории по прежнему ложится на плечи управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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