Школу №27 Мурманска второй раз назовут в честь летчика Бориса Сафонова

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-29T17:24:27+03:00

Но сначала для этого надо получить разрешение родственников дважды героя Советского Союза

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Именем дважды героя Советского Союза Бориса Сафонова хотели назвать аэропорт "Мурманкск". Но северянам больше понравился вариант с Николаем II. Да и родственники прославленного летчика были против.

Теперь в честь Бориса Феоктистовича планируют назвать школу №27 Мурманска (кстати, именно в ней была директором нынешняя глава областного центра Тамара Прямикова).

– В Мурманске началась серьезная работа по присвоению образовательным учреждениям имен героев. Школа №27 станет одной из первых, которой будет присвоено звание дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя Бориса Сафонова, – отрапортовал глава администрации Андрей Сысоев.

Правда, есть нюанс. Дело в том, что именно школа №27 в свое время уже была названа в честь известного летчика.

– В 1976-1977 учебном году в школе обучалось 1336 учеников, было открыто 35 классов. Было присвоено звание дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, – говорится на сайте общеобразовательного учреждения.

Мы дозвонились до его руководства, чтобы прояснить ситуацию.

– Действительно, школа уже была названа в честь Бориса Сафонова. Но где-то в 1993 или 1994 году она перестала так называться, – рассказывает директор Галина Троянова. –Сейчас мы решили вернуться к этому. Другие варианты не рассматривали, ведь у нас есть музей боевой славы, в котором многое посвящено Борису Феоктистовичу.

Но прежде чем начать официальное присвоение, руководство школы должно связаться с родными Героя. Согласятся ли? Дирекция учреждения очень надеется, что да.

ИСТОЧНИК KP.RU