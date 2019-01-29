Проект будущей набережной в Коле: скамейки-волны и историческая экспозиция под открытым небом

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-29T16:52:32+03:00

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О набережной в родном портовом городе мурманчане мечтают уже давно. Но если в столице Заполярья ее мешают построить стоящие на берегу Кольского залива предприятия, то в Коле, до которой от Мурманска рукой подать, нет никаких препонов. Более того, улица Приморская, что на стыке двух рек Колы и Туломы, словно создана для этого.

- Чтобы найти средства на благоустройство городской территории, и в первую очередь, набережной, мы примем участие в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения», - говорит глава Колы Светлана Чукарева.

Проект набережной разработали студенты факультета искусств и сервиса МАГУ, учитывая все пожелания колян. На улице Приморской создадут пешеходный маршрут с установленными у воды оригинальными скамьями-беседками в виде волны, защищающие от ветра, снега и дождя. Появится и сувенирная лавка, повторяющая фрагмент знаменитого Кольского острога с миниатюрой крепостью и информационные стенды об истории города.

В фестивальной зоне организуют пространство-трансформер, меняющееся в зависимости от сезона. А для детей построят игровую площадку в виде корабля, лабиринт и интерактивные инсталляции. Здесь также планируют разместить кафе с прозрачными стенами, чтобы отдыхающие могли любоваться Кольским заливом и видом на Мурманск. Не забудут и про спортсменов, предусмотрев для них уличные тренажеры, беговые и велодорожки.

Правда, чтобы это все воплотить в жизнь необходимо 150 миллионов рублей. Деньги большие, поэтому строительство решили разделить на три этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU