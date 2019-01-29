«Двуглавый орел» приедет в Мурманск, чтобы вспомнить времена Николая II

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-29T16:18:11+03:00

Мероприятия московского общества пройдут и в Научке, и в филармонии, и на вокзале

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Завтра можно смело назвать днем Николая II в Мурманске, а все потому, что в город едет «Двуглавый орел». Столь говорящее название носит Общество развития русского исторического просвещения, которое проведет в мурманской научной библиотеке круглый стол на тему «Российская империя в эпоху правления императора Николая II».

– Планируется обсудить вопросы освоения арктических территорий во время правления Николая Александровича, основания порта в Кольском заливе, и, конечно же, города Романова-на-Мурмане. Начало 30 января в 15.00, – рассказывают в пресс-службе общества.

И это далеко не все. В 17.30 на железнодорожном вокзале откроется интерактивная выставка, посвященная Николаю, а в 19.00 в филармонии состоится торжественный вечер, на котором обещают литературно-музыкальную программу. Ее украшением станут любимые произведения государя в исполнении оркестра при участии солиста российской и мировой оперной сцены Олега Диденко.

Весь год имя Николая II было на слуху. В его честь собираются назвать аэропорт Мурманска, хоть против этой идеи в последние месяцы 2018-го активно выступали общественники. Напомним также, что в августе инициативные горожане предложили установить памятник императору. Соотвествующее обращение они должны были направить депутату Госдумы Наталье Поклонской.