Пенсионеры Мурманской области получат льготный проездной на упрощенных условиях

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-29T15:36:21+03:00

Льготный проездной всегда был достаточно близок для возрастных жителей Мурманской области. Теперь достать его будет еще проще. По крайней мере, тем северянам, кому перевалило за 80. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Но для этого надо «перешагнуть» 80-летний рубеж

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Все мы любим хорошие скидки, не так ли? Желание «купить подешевле» заложено в людях на уровне инстинкта. А уж как приятно получить льготу от государства, пусть и небольшую! Недаром в Мурманской области каждый месяц выстраиваются очереди за единым социальным проездным билетом (ЕСПБ).

Заветный документ выдают пожилым людям Заполярья. По крайней мере, большинству из них. Проездной со скидкой реализуют для тех пенсионеров, чей годовой доход не превышает определенной цифры. По данным на начало 2019 года, это 38 тысяч рублей с «хвостиком». Большинство пожилых северян, конечно, так много не зарабатывает, и поэтому благополучно получает льготу. Ну а теперь с этим стало еще проще!

- Жители Мурманской области старше 80 лет получили право на приобретение ЕСПБ, независимо от размера материального положения. Соответствующие изменения в Положение о едином социальном проездном билете внесла губернатор Марина Ковтун, - поведали в пресс-службе правительства Мурманской области.

Льготные абонементы на автобус и троллейбус не зря столь популярны среди пенсионеров Заполярья. Ходить пешком в преклонном возрасте тяжело и холодно, а розничная цена за поездку неумолимо растет.