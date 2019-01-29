2019-01-29T14:19:52+03:00
Общество

В школе Мурманска запретили учиться из-за холодных классов

Ученики получили временные каникулы, а руководству придется отвечать за нарушения в суде
Мария ПАШЕНКОВА
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У учеников из школы №21 Мурманска сейчас отдых от занятий.У учеников из школы №21 Мурманска сейчас отдых от занятий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Санитарные нормы четко прописывают, сколько градусов тепла должно быть в помещениях. Например, в классах и туалетах от +18°и выше, спортзале и мастерских от +15°, от +17 до +21°- в библиотеке.

Вот только в школе №21 Мурманска на улице Крупской эти требования не соблюдались. Дети кутались потеплее, но все равно мерзли. За окном-то морозы!

- В школе холодно, в классе -12°. Включают обогреватели, - написала в группе "Мурманск" Виктория Плытник.

- У меня ребенок в классе ходила в сапогах и куртке в понедельник. Хотя мы, родители, меняли окна на стеклопакеты. А батареи в классе почти холодные. В некоторых классах спасаются масляными радиаторами и у них потеплее, - добавляет еще одна мама Азинат Алимирзаева.

Родители не стали это терпеть и пожаловались в Роспотребнадзор. Его сотрудники провели проверку и вынесли вердикт - холодно! Тут уж не до занятий, тем более в период разгула разных вирусов.

Поэтому с 28 января школьникам устроили нежданные каникулы - все уроки отменены. В самой школе называют это "днем семьи" и пока не готовы сказать, как долго он продлится. Руководству общеобразовательного учреждения теперь придется разбираться с ледниковым периодом.

- Составлен протокол об административном правонарушении, который направлен на рассмотрение в Первомайский суд. В адрес комитета по образованию подготовлено предписание об обязательности обеспечения параметров микроклимата в образовательных организациях требованиям законодательства, - уточнили в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

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