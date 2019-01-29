2019-01-29T15:15:26+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши задушил в гостях 80-летнюю женщину из-за спора о своем друге

Мужчина утопил тело жертвы в ванной, чтобы инсценировать несчастный случай, а потом вернулся в квартиру за деньгами
Иван ПЕТРОВ
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В Кандалакше подушка стала орудием преступления. Немолодой мужчина расправился с пожилой женщиной.В Кандалакше подушка стала орудием преступления. Немолодой мужчина расправился с пожилой женщиной.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Встретить глубокую старость в колонии суждено жителю Мурманской области. Пожилой мужчина, ранее «сидевший» за убийство, снова отнял чужую жизнь. Жуткий случай произошел в Кандалакше сравнительно недавно. Но самое начало этой трагической истории датируется несколькими годами ранее.

Северянин отбывал наказание в одной из российских колоний, где подружился со своим земляком. Отсидев положенный срок, 52-летний мужчина покинул зону. Вскоре после этого кандалакшанин решил наведаться в гости к пожилой маме своего нового приятеля. Мужчина позвонил в дверь квартиры, а 81-летняя северянка открыла ему и пустила в комнату. Северяне разговорились...

- Предметом для обсуждения стала жизнь, которую вел сын потерпевшей женщины. Собеседники общались на эту тему, и постепенно у них возникли разногласия. Они переросли в серьезную ссору, во время которой обвиняемый и совершил убийство, - извещает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

По версии правоохранительных органов, мужчина толкнул пенсионерку на диван, в порыве ярости, и надавил подушкой на лицо. Женщина погибла от нехватки кислорода. Бывший зэк решил замести следы: отнес тело в ванную комнату, положил в чашу и напустил побольше воды. Дескать, бабушка упала и захлебнулась.

Номер не прошел: мужчину нашли, доказали его вину, и сейчас он дожидается суда в СИЗО. Причем, не только за убийство, но и за кражу. После расправы мужчине хватило смелости вернуться в квартиру, где лежала его жертва, и забрать 5 тысяч рублей. Случай произошел в декабре 2017 года, но лишь недавно дело передали в суд.

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