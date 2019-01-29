2019-01-29T12:50:03+03:00
Общество

Подростки из Ловозера сняли видеообращение, чтобы заполучить Renault Logan

Местные ребята хотят водительское образование, поэтому «Центр детского творчества» нуждается в новой машине [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Фото: центр детского творчества села ЛовозероФото: центр детского творчества села Ловозеро
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А знаете, какие «трудовики» работали в сельских школах полвека назад? Они собирали настоящие автомобили вместе с учащимися! Сегодня в Мурманской области тоже есть увлеченные люди, которые обучают молодежь вождению. Вот только собирать машину «с нуля» по нынешним временам небезопасно. Ну а старая техника изношена до предела.

С такой ситуацией столкнулся центр детского творчества в поселке Ловозеро. С каждым годом все труднее обучать местных подростков автомобильным премудростям. Старенькая «Нива» 1986 года выпуска на ладан дышит - заводится через раз. Необходимо как-то заполучить новую машину.

- Внимание! Внимание! Внимание! Начался сбор подписей в поддержку нашего проекта гражданских инициатив по приобретению автомобиля Renault Logan. Мы обращаемся ко всем жителям поселка! Просим поддержать наш проект! - пишут учащиеся и педагоги из ловозерского центра детского творчества, в своем паблике «Вконтакте».

К посту ребята приложили забавный видеоролик. Там они по очереди обращаются к зрителю и рассказывают о проблемах с «Нивой». А заодно показывают веселые сценки про свой старенький «драндулет».

В настоящий момент нужное количество подписей уже собрано. Ребятам осталось найти спонсорскую помощь, около 100 тысяч рублей. По всей видимости, речь идет о покупке поддержанной иномарки Renault Logan.

Ловозерская молодежь выпустила видео, чтобы достать Renault Logan.Автор: Центр детского творчества села Ловозеро

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