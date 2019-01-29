В Мурманске врача осудили за платную анестезию

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-29T10:25:07+03:00

За 3 тысячи рублей от пациентки сотрудник медицинского центра получил штраф в 50 тысяч

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Многие виды медицинской помощи можно получить бесплатно. Но пациенты часто считают, что платно равно лучше. А врачи пользуются этим мнением и предлагают раскошелиться на то, что можно получить по ОМС.

В феврале прошлого года женщина легла на операцию в один из медицинских центров столицы Заполярья. Перед хирургическим вмешательством анестезиолог–реаниматолог предложил пациентке платную анестезию, хотя она имела право не платить за нее. Но женщина согласилась и перечислила на банковскую карту врача 3 тысячи рублей. А потом оказалось, что анестезию ей сделали "казенную".

Врача обвинили в преступлении по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сам он до последнего свою вину не признавал, хотя и перечислил пациентке обратно деньги.

Мужчине грозило до двух лет лишения свободы, но суд смягчил приговор.

- Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, - рассказали в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.

Врач еще может обжаловать приговор.