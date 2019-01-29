2019-01-29T11:43:05+03:00
Общество

Под Мурманском в лесу нашли лимузин без водителя и пассажиров

Машина стояла недалеко от дач и озера
Мария ПАШЕНКОВА
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Белоснежный и заснеженный лимузин стоял в лесу без водителя и пассажиров. Фото: из архива Александра ГородинскогоБелоснежный и заснеженный лимузин стоял в лесу без водителя и пассажиров. Фото: из архива Александра Городинского
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"Откуда же он взялся," - вот вопрос, который задают северяне, глядя на фотографию белого лимузина... в лесу.

Дорогой автомобиль без водителя и пассажиров на спуске к озеру Кильдинское (рядом со Зверосовхозом и Кильдинстроем) нашел Александр Городинский.

- Обнаружил дня четыре назад, когда гулял по лесу, - рассказывает мужчина.

Место, где стоял лимузин, не совсем безлюдное, на самом деле недалеко стоят дачи. Но вот как машина, предназначенная для езды по городу, заехала в крутую горку (и при этом по не расчищенной дороге!) - загадка. К сожалению, спросить было не у кого, ведь людей рядом не было.

Поэтому остается гадать, или это молодожены захотели красивых фотографий в заснеженном лесу и поехали на природу, а потом машина забуксовала и ее пришлось на время оставить. Или же богатые туристы арендовали дорогой автомобиль для наблюдения за северным сиянием.

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