Танкер "Борис Соколов" совершил исторический рейс по Северному морскому пути и прибыл в Мурманск

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-28T17:56:38+03:00

Впервые участок из Заполярья в Китай был пройден без ледоколов

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В свое время ледокол "50 лет Победы" хотели снять с арктических круизов, чтобы он сопровождал суда во время навигации в морях, скованных льдом.

Но, кажется, суда справляются и сами. На днях в Мурманск прибыл танкер "Борис Соколов", который в начале января ушел в порт Сабетта из китайского Наньши. Переход до Заполярья занял почти шесть недель. Компанию ему составил газовоз "Борис Давыдов". Путь был историческим, ведь впервые суда ледового класса прошли по восточной части Северного морского пути без ледокольного сопровождения.

- Рейс такого рода стал первым. По данным российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института, практически все Восточно-Сибирское море покрыто однолетними льдами толщиной до двух метров, а также более возрастными сплоченными льдами. Толстый лед также наблюдается в море Лаптевых и на северо-востоке Карского моря. И «Борис Соколов», и «Борис Давыдов» - это танкеры ледового класса Arc7, способные проходить льды толщиной порядка двух метров, - пишет The Independent Barents Observer.

"Борис Соколов" будет в основном использоваться для перевозки газового конденсата с СПГ-терминала в Сабетте.