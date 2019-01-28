В Мурмашах нашли мобильник в шоколадных конфетах
Приходилось ли Вам слышать словечко «але-мале»? Так на блатном жаргоне называется телефонное мошенничество. Злодеяние, из-за которого множество людей по Мурманской области (да и по всей России) разорились и стали несчастными. Промышляют таким мошенничеством обычно заключенные. Свои действия они оправдывают давлением «сверху».
Так или иначе, преступникам нужен мобильный телефон. А поскольку за решеткой такие предметы запрещены, то получают их нелегально. Одну из попыток пресекли недавно сотрудники УФСИН в Мурмашах. Похвальную бдительность они проявили при досмотре посылки, которая поступила в местную колонию ИК-18.
- Мобильный телефон, аккумуляторная батарея и зарядное устройство были спрятаны в пакетах с шоколадными конфетами. Посылка поступила на имя осужденного от жительницы Снежногорска, - сообщает пресс-служба УФСИН по Мурманской области.
Северянку ждет неприятный разговор с полицией. Скорее всего, ей придется заплатить административный штраф. Впрочем, если бы вместо мобильного телефона она попыталась прислать на зону наркотики, то не избежала бы уголовного преследования. Совсем недавно, например, в одну из колоний Мурманской области прислали иконы с отнюдь не православной начинкой...