СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-28T16:50:58+03:00

Под Мурманском столкнулись три грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: скриншот видео

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Днем 28 января под Мурманском произошло крупное ДТП. Между развязкой на Серебрянку и дорогой в Колу столкнулись сразу три грузовика. После удара два большегруза остались стоять на дороге, а вот один из них выкинуло на обочину.

В УГИБДД по Мурманской области подтвердили факт аварии, однако подробностей пока нет - инспекторы еще работают на месте, последствия аварии стараются установить как можно скорее, ведь грузовики мешают движению другого транспорта. В том числе на дороге застряли другие большегрузы.

Пострадавших в столкновении нет. Пока идет разбирательство, северяне выдвигают свои версии, почему случилась авария.

- Сегодня утром там ехал, дорога каток, ни грамма песка на Ленинградке в 9 утра не было, - пишет в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Илья Чугунов.

Некоторые водители вспомнили, что не так давно на этом же месте уже была серьезная авария с участием фуры и легковушек.