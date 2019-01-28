2019-01-28T16:35:20+03:00
Общество

Почти 155 тысячам северян проиндексировали пенсию на 7,05%

С учетом индексации средний размер страховых пенсий в Мурманской области составляет почти 20,5 тысячи рублей
Анна СТЕПАНОВА
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Доходы бабушек и дедушек ежегодно индексируют.Доходы бабушек и дедушек ежегодно индексируют.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января индексация пенсий произведена у 154,6 тысячи неработающих пенсионеров Мурманской области. По информации регионального отделения пенсионного фонда России, страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозируемой инфляции.

– Средний размер увеличения составил 1360 рублей. На сегодняшний день с учетом индексации средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составляет почти 20,5 тысячи рублей, – уточняют в пресс-службе ПФР.

Прибавка у каждого индивидуальна. Напомним, страховая пенсия по старости рассчитывается по следующей формуле: количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые сейчас называют баллами, умножается на стоимость одного коэффициента и суммируется с фиксированной выплатой.

Индексация страховых пенсий производится через увеличение стоимости пенсионного балла и размера фиксированной выплаты.

– Стоимость пенсионного балла в 2019 году составляет 87,24 рубля (в 2018 году - 81,49). В Мурманской области размер фиксированной выплаты после индексации составляет 8001,29 рубля для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин. И 7467,88 рубля для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, – сообщают в мурманском отделении пенсионного фонда.

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