2019-01-28T15:39:23+03:00
Происшествия

Рядом с мертвым мужчиной в подвале Мурманска нашли бытовые принадлежности

Бездомный северянин, которому было около 40 лет, жил в своем импровизированном убежище какое-то время
Иван ПЕТРОВ
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[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Людмила ШЕКА
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Январь в Заполярье выдался на редкость холодным. Многие северяне наверняка задавалась вопросом: «а как же на таком морозе выживают бродяги?». Как правило, мурманские бомжи устраиваются в районе теплотрассы или забираются в подвалы жилых домов.

К сожалению, один бездомный нашел свою смерть в таком «убежище». Человек без определенного места жительства проник в подвал и скоропостижно скончался. Жильцы дома долгое время не знали об этом, но в последнее время стали ощущать неприятный запах, идущий снизу. И обратились с вопросами к коммунальщикам.

- Утром 28 января сотрудники управляющей компании спустились в подвал и обнаружили там тело мужчины. На место выезжал следователь. После осмотра места происшествия выяснилось, что на теле нет каких-либо видимых признаков насильственной смерти. Телесных повреждений также не обнаружено, - пояснила нам старший помощник начальника следственного управления Мурманска по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

Выяснить личность умершего пока не удалось, однако на вид мужчине около 40 лет. Труп уже частично разрушился в процессе естественного распада. Рядом с телом обнаружили различные бытовые принадлежности: матрас, белье, предметы одежды. Все это подтвердило подозрения, что бомж обитал в подвале некоторое время. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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