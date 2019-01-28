"Пошел за игрушкой для внучки и получил по голове": появилось видео драки и стрельбы из-за парковки в Мурманске

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-28T15:12:21+03:00

Один из частников драки сначала просто махал палкой, а затем бросился с ней на мужчину. Фото: скриншот видео

Один из участников конфликта пытается выйти на дебоширов [видео]

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Полиция Мурманска продолжает проверку из-за конфликта у дома №23 на улице Героев Рыбачьего. Напомним, здесь очевидцы наблюдали ссору нескольких мужчин, а прибывший на место наряд ППС обнаружил травмированного мужчину.

Пока идет опрос пострадавшего и поиск нападавших, мурманчане делятся подробностями конфликта. Так, многие в один голос говорят, что дебоширы были пьяны. А вот пострадавший мужчина оказался случайной жертвой. Он просто пошел в магазин за игрушкой для внучки.

- Я жена потерпевшего. Забрала его из больницы. Щека - дыра. Шел человек из магазина, зашел во двор, увидел машину, которая загораживала проход, сделал замечание. А внучка сидела, в окно смотрела и ждала игрушку, - рассказала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Светлана Бурцева.

В сети появилось видео, как один из мужчин сначала размахивает палкой, а потом кидается с ней на другого. Со слов дочери пострадавшего, он дал отпор дебоширам, поэтому и получил удары.

Помимо этого в комментариях к видео появился мурманчанин, который утверждает, что был на месте конфликта и все видел своими глазами.

- Парни которые (это) затеяли, кричали, что они сотрудники. После начали лезть в драку. Их спросили, в чем проблема, в ответ получили негатив и выстрел из "осы", - пишет мужчина.

Он предлагает другим участникам драки связаться с ним, чтобы "не было проблем".