В Мурманске на благотворительной зооакции собрали 14 тысяч рублей и пристроили в добрые руки кошку

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-28T13:46:21+03:00

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Два часа своего драгоценного времени несколько десятков жителей столицы Заполярья решили посвятить бездомным животным, которые под опекой волонтеров ищут новый и уютный дом. Взамен неравнодушные мурманчане получили море позитива и заряд энергии на предстоящую неделю. Напомним, благотворительная акция «Протяни руку лапам» прошла в минувшее воскресенье.

- Признаться, людей пришло даже больше, чем мы ожидали. Участники акции с удовольствием знакомились с нашими подопечными и гладили их. Восемь собак и три кошки в долгу не оставались, даря людям свои улыбки и ласку. Нам принесли очень много подарков. Люди активно участвовали в благотворительной ярмарке. За два часа нам удалось собрать 14 330 рублей, не считая пожертвованных нашим подопечным кормов и амуниции, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Но главным событием акции стал отъезд кошки Амелии в новую семью. Жертва человеческого предательства получила второй шанс поверить людям. Добрую и ласковую Амелию оставили в подъезде дома №76 на проспекте Кольском в Мурманске. В октябре прежние хозяева переезжали и пушистая любимица оказалась не у дел. К счастью, красавица приглянулась семье мурманчан. Они созвонились с куратором, пришли на акцию познакомиться с Ами и уже не смогли расстаться с ней. Заботиться о ней будет подросток, разумеется, под контролем родителей.