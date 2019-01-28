2019-01-28T13:28:07+03:00
Происшествия

В 2018 году в Мурманской области изъяли из оборота 32 килограмма наркотиков

На их распространении и употреблении попались почти 400 северян
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области наркотики чаще всего распространяют через закладки и группы в Интернете.В Мурманской области наркотики чаще всего распространяют через закладки и группы в Интернете.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Каждый год появляются новые виды наркотиков и способы их распространения. Мурманские наркополицейские всегда начеку, и сейчас они рассказали о результатах своей работы за год.

В 2018 году из оборота изъяли 32 килограмма наркотиков. Объем кажется солидным, но если сравнить с предыдущими годами, то результат борьбы с отравой на лицо. Например, в 2016 году было изъято почти в два раза больше - 75,8 килограмма.

- Зарегистрировано 1302 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из них 84,4% относятся к категории тяжких и особо тяжких, - сообщает пресс-служба УНК УМВД по Мурманской области. - Раскрыто 545 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 27, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору и 2 - в составе организованной преступной группы.

К слову, не все нарушившие закон северяне - это распространители. Некоторые из них сами употребляют, а другие либо потребляли психотропные препараты без рецепта врача, либо выписывали их.

Одними из самых популярных наркотиков в Мурманской области стала дизайнерская "синтетика", например, производные от N-метилэфедрона. А еще в прошлом году в регионе появились анаболические стероиды, которых не было раньше.

Самый популярный способ продажи отравы в Заполярье - через закладки или интернет-ресурсы. Так, наркополицейские нашли в прошлом году четыре виртуальных магазина.

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