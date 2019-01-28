В Мурманске нашли мертвого мужчину в подвале жилого дома

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-28T12:58:56+03:00

Место происшествия и труп тщательно обследуют, чтобы выявить причины случившегося на улице Старостина

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Беспокойным выдалось утро понедельника для обитателей «девятиэтажки» в областном центре. По крайней мере, для тех жильцов, которые 28 января сделали страшную находку. Молчать о ней было нельзя - люди сразу же сообщили в правоохранительные органы.

- В Мурманске, в подвале одного из домов на улице Старостина, обнаружено мертвое тело, предположительно, мужчины. На место выехал следователь для осмотра места происшествия, - пояснили «КП» в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Уже в ближайшее время станет известно, носит ли смерть естественный характер, либо в этом деле просматривается криминальная подоплека.

Между тем, в Заполярье нередко отмечаются случаи смертей среди бездомных. Зачастую лица без определенного места жительства погибают из-за плохого здоровья, подорванного бродяжничеством, или вследствие отравления некачественным алкоголем. При этом, многие бродяги имеют доступ в подвалы и чердаки жилых домов.