Блокаднице Ленинграда в Ура-Губе вручили памятный знак, приуроченный к 75-летию полного освобождения

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-28T12:49:31+03:00

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Правительство северной столицы нашей страны наградило жительницу Ура-Губы Миру Шихову памятным знаком, приуроченным к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистских войск. Награду блокаднице 25 января передал глава Кольского района Андрей Малхасян.

– Для меня это святой праздник. Когда началась война, мне было всего 2,5 года, – вспоминает Мира Семеновна. – Конечно, вы подумаете, что я ничего не помню, но я помню все ужасы: голод, рев сирен и постоянные авианалеты. Это «намертво» врезалось в детский мозг. Мама говорила, что кормила нас травой и корой, ничего другого просто не было! А как мы радовались, когда нас вывезли по «Дороге жизни».

Вывезти детей удалось только 28 марта 1942 года. К несчастью, брат Миры Шиховой не смог оправится от голода и умер по дороге в Ташкент, куда семью эвакуировали из Ленинграда. Сейчас блокаднице 80 лет, свой юбилей она отметила накануне, 7 января.

Фото: администрация Кольского района.

– После войны отец нашел жену и Миру. Он был несколько раз ранен, имел награды. Мире было 13 лет, когда она с родителями и сестрами, Валентиной и Галиной, родившимися уже после войны, приехала на север в Мурманскую область. Родители восстанавливали колхоз «Энергия». Отец ходил на сейнере в море, мама работала на птицеферме, – рассказывают биографию семьи в пресс-службе Кольского района.

Напомним, блокада продлилась 872 дня и окончательно была снята только 27 января 1944 года. Естественно, основные торжественные мероприятия, посвященной памятной дате состоялись вчера в Санкт-Петербурге.