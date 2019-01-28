Морозы и снегопады в Мурманской области вынуждают «Колэнерго» перейти на повышенную готовность

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-28T12:15:02+03:00

Запасные ресурсы для подачи электричества и спецтехника для движения в сопках должны быть «под рукой»

Изменить размер текста: A A

Деревья и провода окутаны белой пеленой. Сказочная красота? Нет, серьезная опасность! Обильные снегопады в Мурманской области привели к накоплению избыточного количества осадков. Ветви деревьев того и гляди надломятся, а провода - оборвутся под снежными шапками,

Высоковольтные линии и вышки ЛЭП находятся в особой зоне риска - избыточные осадки нарушают правильную циркуляцию электричества. Минувшей осенью жители Мурманска уже вкусили всю «прелесть» отключений и перебоев в энергоснабжении. Чтобы этого не повторилось, сотрудники «Колэнерго» вводят режим повышенной готовности.

- На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты филиала «Колэнерго» проводят внеочередные осмотры воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков, - проинформировали в пресс-службе «Колэнерго».

На случай, если произойдет авария на определенном участке, припасены дополнительные ресурсы электропитания. Готовится спецтехника на случай, если придется осматривать линию ЛЭП на труднодоступном участке. Например, в сопках.

Руководство «Колэнерго» предупреждает мурманчан и жителей Заполярья: при обрыве высоковольтного провода смертельно опасно приближаться к нему. Даже на расстоянии 8-ми метров сохраняется риск словить «электродугу» по воздуху и погибнуть.