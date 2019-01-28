В Мурманске молодежная вечеринка закончилась уголовным делом против гостя

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-28T11:51:07+03:00

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Современная молодежь постоянно носит стереогарнитуру. Потенциальный вред для ушей или риск попасть под машину мало кого отпугивают. Однако в нашем случае наушники фигурируют в уголовном деле. Криминальное происшествие, о котором идет речь, случилось в Мурманске совсем недавно.

Местный 22-летний парень решил устроить вечеринку у себя в квартире. На встречу (или, как говорит молодежь, «вписку») он пригласил множество людей, в том числе, едва знакомых. Гулянка удалась на славу, вот только на следующий день мурманчанин обнаружил пропажу ценной вещи. Дорогие наушники, чья цена составляла около 6-ти тысяч рублей, как в воздухе растворились. Парень все обыскал и наконец догадался: его обокрал один из гостей...

- Мурманчанин обратился в отдел полиции №3 УМВД России по Мурманску с заявлением о краже. Полицейские нашли и опросили всех, кто присутствовал в гостях. В ходе опроса один из северян - 22-летний житель Первомайского округа - признался в содеянном, - сообщает пресс-служба мурманской полици.

К счастью, гарнитуру удалось вернуть законному владельцу. Неблагодарного гостя будут судить за кражу, по статье 158 УК РФ. Причем, по части 2, которая предусматривает более суровое наказание. Мурманчанину грозит до 5-ти лет колонии или, в лучшем случае, крупный штраф.