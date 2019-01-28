2019-01-28T11:51:07+03:00
Происшествия

В Мурманске молодежная вечеринка закончилась уголовным делом против гостя

Один из посетителей квартиры украл наушники у хозяина
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Современная молодежь постоянно носит стереогарнитуру. Потенциальный вред для ушей или риск попасть под машину мало кого отпугивают. Однако в нашем случае наушники фигурируют в уголовном деле. Криминальное происшествие, о котором идет речь, случилось в Мурманске совсем недавно.

Местный 22-летний парень решил устроить вечеринку у себя в квартире. На встречу (или, как говорит молодежь, «вписку») он пригласил множество людей, в том числе, едва знакомых. Гулянка удалась на славу, вот только на следующий день мурманчанин обнаружил пропажу ценной вещи. Дорогие наушники, чья цена составляла около 6-ти тысяч рублей, как в воздухе растворились. Парень все обыскал и наконец догадался: его обокрал один из гостей...

- Мурманчанин обратился в отдел полиции №3 УМВД России по Мурманску с заявлением о краже. Полицейские нашли и опросили всех, кто присутствовал в гостях. В ходе опроса один из северян - 22-летний житель Первомайского округа - признался в содеянном, - сообщает пресс-служба мурманской полици.

К счастью, гарнитуру удалось вернуть законному владельцу. Неблагодарного гостя будут судить за кражу, по статье 158 УК РФ. Причем, по части 2, которая предусматривает более суровое наказание. Мурманчанину грозит до 5-ти лет колонии или, в лучшем случае, крупный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли мертвого мужчину в подвале жилого дома
Блокаднице Ленинграда в Ура-Губе вручили памятный знак, приуроченный к 75-летию полного освобождения
Морозы и снегопады в Мурманской области вынуждают «Колэнерго» перейти на повышенную готовность
В Мурманске у жилого дома произошла стрельба из-за парковки
В Мурманске ищут место для новых "Чистых игр"
За год в Мурманске на четверть подешевели комнаты
Соцсети: в торговом центре Мурманска ногу ребенка затянуло в эскалатор
Недалеко от Долины славы столкнулись микроавтобус и машина
В Кировске сняли на видео сход лавины в Хибинах
Появилось видео крушения Ту-22М3 под Оленегорском
Семье из Мурманска, оставшейся без кормильца, срочно нужна помощь
Мурманские "Норманны" стали лидерами "Брейн-ринга" на НТВ
Мурманская область оказалась на третьем месте рейтинга регионов с самым грязным воздухом
В чемпионате «Карапузы, на старт!» приняли участие почти 150 юных спортсменов
В Апатитах ограбление магазина сняли на видео
Из-за мороза в Мурманске отменили народные гулянья «Здравствуй, солнце!»
Чемпионат "Карапузы, на старт!" в Мурманске состоится при любой погоде