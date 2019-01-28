В Мурманске ищут место для новых "Чистых игр"

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-28T09:50:18+03:00

А также организаторов и волонтеров для акции по уборке

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19 мая 2018 года в Мурманске впервые прошли "Чистые игры". Суть этого соревновательного субботника была в том, чтобы убирать конкретный участок в городе и собрать больше чем другие команды мусора.

Для "премьеры" выбрали зеленую зону у Семеновского озера. Одно из самых любимых мест отдыха у мурманчан, и при этом одна из самых грязных территорий. Всего за день 17 команд - а это более 17- человек - собрали 1445 килограммов вторсырья! Причем его не просто выкинули, а увезли на переработку.

Такой успех показал, что "Чистые игры" нужны городу. Поэтому сейчас их организаторы ищут место для новой акции и волонтеров. Может, надо убрать сквер или береговую линию еще одногог озера? Или пройтсь с пакетами для мусора по Долине Уюта? От мурманчан ждут предложений!

К слову, в России "Чистые игры" проходят с 2014 года. За благое дело организаторы акции еще и дают подарки.