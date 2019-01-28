2019-01-28T11:01:30+03:00
Происшествия

В Мурманске у жилого дома произошла стрельба из-за парковки

Один из мужчин был ранен и доставлен в больницу
Ника СВЕТЛОВА
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За конфликтом за парковку жители домов на улице Героев Рыбачьего наблюдали из окон. Фото: vk.com/murmansk_dtpЗа конфликтом за парковку жители домов на улице Героев Рыбачьего наблюдали из окон. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Казалось бы, 90-е прошли, да только нет-нет, но и произойдет где-нибудь в Мурманске конфликт в духе тех лихих годов. Например, кутеж молодчиков с битами в "Мяте", перестрелка в "Пурге".

Вечером 27 января жители Первомайски сообщили, что наблюдают у дома №23 на улице Героев Рыбачьего конфликт мужчин за место на парковке. Причем на словах договориться они не смогли, и в ход пошло огнестрельное оружие.

- Про стрельбу не домыслы, живу в этом дворе,видела из окна, еще и машину мою кровью изляпали, - написала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Инна Полудённая.

После очевидцы даже сообщили, что в городе объявлен план "Перехват": ищут Mazda 3 и Chevrolet Lanos.

В полиции Мурманска поддтвердили, что конфликт был.

- В 21.32 поступило сообщение от очевидцев, которые услышали ссору и хлопки. На место прибыл наряд ППС, который обнаружил мужчину с травмами. Его доставили в больницу, где он был обслужен амбулаторно, и позже сам уехал домой. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причастные лица, - рассказала инспектор по взаимодействию СМИ УМВД России по городу Мурманску Надежда Птицына.

Полиция также будет опрашивать пострадавшего.

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