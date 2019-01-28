За год в Мурманске на четверть подешевели комнаты

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-28T08:47:50+03:00

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С этого года жить в Мурманске стало дороже. Проезд теперь 30 рублей вместо 28, приходят новые квитанции, выросла стоимость услуг ЖКХ. Но есть и луч света в темном царстве. Как ни странно, в областном центре дешевеет... жилье.

По данным сайта "Мир квартир", Мурманск стал лидером среди городов страны по падению цен на комнаты. За год - 22,5% и средняя стоимость 660 141 рубль. В пятерке также оказались Ульяновск (–21,6%), Рязань (–20,3%), Брянск (–19,1%) и Омск (–18,1%).

А вот больше всего цены выросли во Владивостоке (+24,6%), Сургуте (+23,3%), Череповце (+22,1%), Ижевске (+19,9%) и Кемерово (+17,9%).

С чем же связана дешевизна в Мурманске? Ведь явно не со строительством нового жилья - домов у нас сдают совсем не много.

- Если отдельное жилье в ушедшем году впервые с начала кризиса пошло в рост, то комнаты в коммуналках по-прежнему продолжают терять в стоимости. Покупка комнат актуальна в первую очередь для тех, у кого нет накоплений и возможности взять ипотеку на квартиру, - рассказал , – замечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

В одном из агентств по недвижимости Мурманска рассказали, что если раньше комнаты охотно покупали в "деревяшках" в надежде на скорый снос дома и получение социального жилья, то теперь даже такой тенденции нет - слишком медленно в столице Заполярья идут стройки.