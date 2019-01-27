Соцсети: в торговом центре Мурманска ногу ребенка затянуло в эскалатор

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-27T17:10:18+03:00

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О ЧП в торгово-развлекательном центре "Мурманск Молл" днем 27 января сообщили очевидцы.

- Чуть не зажевало ногу ребенку эскалатором, - рассказали посетители центра в группе "Мурманск ДТП ЧП".

На фотографиях, которые были приложены к посту, видно, что между ступенями крепко зажат розовый сапожек совсем небольшого размера - примерно на три годика.

При этом заявления в полицию города по данному факту не поступало. Не прокомментировали официально ситуацию и в самом "Мурманск Молле". Только, как стало известно "КП", у одного из эскалаторов действительно стояли рабочие, а сам он не работал.

"Их же проверять должны раз в какое-то время! Кто подписал разрешение на эксплуатацию???", "Потому что ведут себя не пойми как!! Ни разу не видела, чтоб ребенок спокойно спускался или поднимался по эскалатору!!", "Учить ребенка надо, а не в телефон втыкать", - разделились во мнении из-за обсуждения в соцсетях происшествия мурманчане.