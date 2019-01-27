2019-01-27T15:07:12+03:00
Общество

В Кировске сняли на видео сход лавины в Хибинах

Снег специально подорвали на горе Кукисвумчорр [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Лавину принудительно спустили на горе Кукисвумчорр в Хибинах. Фото: Виталий МакаровЛавину принудительно спустили на горе Кукисвумчорр в Хибинах. Фото: Виталий Макаров
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Последние дни в Мурманской области стали очень снежными. В областном центре до сих пор деревья стоят словно в шубах.

При этом каждый снегопад в Хибинах - это повышение риска схода лавины. Ведь снег накапливается на склонах, остается пушистым и готов сойти даже при небольшой нагрузке.

В последние дни степень лавинной опасности в горах составляла 3-4 степень. Чтобы отвратить беду, в некоторых очагах была объявлена повышенная опасность, и там снег подрывали, чтобы он сошел принудительно. Так, утром 25 января работы шли в лавинных очагах №43; Южная воронка, Центральная воронка, Северная воронка юго-западного склона Южного отрога горы Кукисвумчорр.

Один из сходов удалось заснять на видео очевидцц Виталию Макарову - он поделился им на своем YouTube-канале.

При этом в МЧС региона северянам напоминают, что выходить на "дикие" склоны опасно для жизни. 2 января группа туристов из Санкт-Петербурга каталась в месте, где нет трассы, и попала под лавину. По версии следователей, спортсмены специально спровоцировали сход снега.

Предупредительный спуск лавин, Кукисвумчорр "обратка".центральная, южная воронка южного отрога г. Кукисвумчорр, 25.01.19

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