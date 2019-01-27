Недалеко от Долины славы столкнулись микроавтобус и машина

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-27T15:42:06+03:00

Микроавтобус и легковушка столкнулись недалеко от Долины Славы. Фото: Северо-Западный РПСО

А в Мурманске у "Автопарка" сбили мужчину [видео]

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Сразу две серьезные аварии случились в эту субботу.

Первая - днем, в 12.37, недалеко от Долины славы на 1448 километре "Колы".

- Произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали два человека: мужчина 1962 года рождения и женщина 1965 года рождения. На носилках их транспортировали в машины скорой медицинской помощи, - рассказали в Мурманском АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России.

Вторая авария произошла утром субботы. В районе остановки "Автопарк" сбили пешехода, который, по словам очевидцев, перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Одной из причин такого поступка могло стать то, что машин на проезжей части в этот ранний час было мало. Мужчине понадобилась помощь врачей, информация о его состоянии уточняется. По факту случившегося проводится проверка.