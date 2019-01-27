2019-01-27T11:27:00+03:00
Общество

Семье из Мурманска, оставшейся без кормильца, срочно нужна помощь

Отец двоих детей умер в пожаре
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожар в доме №17 на улице Бочкова начался вечером. Фото: vk.com/murmanskgroupПожар в доме №17 на улице Бочкова начался вечером. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Пожар в доме №17 на улице Бочкова в Мурманске стал одним из самых сильных за последние недели не только в областном центре, но и всем регионе.

Напомним, начался он вечером, огонь охватил всю квартиру, почти все, что было в ней - сгорело. Но самое страшное, что пожар унес жизнь мужчины - отца двоих детей. Из огня удалось спасти бабушку и мальчика. Мама и девочка в этот момент еще не вернулись домой.

Семья осталась без крова и вещей. Поэтому для нее срочно организовали сбор вещей.

- Пострадавшей семье приходится начинать жизнь практически с нуля. После пожара они остались в том, в чем их застала беда. Одежда, вещи, мебель либо сгорели, либо закопчены и пропитаны запахом гари так, что непригодны для дальнейшего использования. Квартиру надо полностью восстанавливать, - рассказали волонтеры.

Собирают одежду и обувь на худенького мальчика 8 лет (рост 140, размер обуви - 34), на такую же девочку 10 лет (рост 146, обувь 35-36), также детям необходимы рюкзаки, школьные принадлежности. Вещи для мамы (размер 42-44, обувь 38). Помимо этого нужны предметы обихода, постельное белье, посуда, бытовые электроприборы, нескоропортящиеся продукты, средства и предметы для уборки.

Отзывчивые северяне принесли много вещей, и близкие пострадавшей семьи сейчас занимаются их сбором. После того, как помощь разберут, станет понятно, что еще понадобится семье. Но вопрос со стройматериалами, ветошью и мусорными мешками для уборки еще стоит остро. Мебель будут искать после того, как закончится ремонт.

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