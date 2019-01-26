Мурманская область оказалась на третьем месте рейтинга регионов с самым грязным воздухом

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-26T17:14:37+03:00

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Сегодня широкой общественности стали известны выводы из доклада Министерства природных ресурсов и экологии России. Ведомство составило антирейтинг, назвав регионы с самым грязным воздухом.

Мурманская область вошла в число лидеров, заняв третье место в списке. Это значит, что загрязняющие вещества превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточную предельно допустимую концентрацию) в пробах, которые были взяты на территории Кольского полуострова.

Как следует из доклада, хуже дела обстоят только в Забайкальском крае и в Республике Хакасия.

Стоит отметить, что рейтинг составлен на основе данных за 2017 год. Напомним, в это же время наш регион впервые вошел в ТОП-10 экологического рейтинга, который составил «Зеленый патруль». Правда, тогда учитывались другие показатели, например, запуск мусоросортировочного комплекса в Междуречье, реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов.

В ноябре 2018-го губернатор Марина Ковтун сообщила, что за десятилетие выбросы, загрязняющие атмосферу Мурманской области, сократились на 22%.